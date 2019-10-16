Энергетики Россети Сибирь на 16,9 процента сократили аварийность в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-16T06:21:39+03:00

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Количество аварий на сетях сократилось в Красноярском крае на 16,9 процента, сообщает Россети Сибирь. Это довольно существенный показатель. Энергетики пояснили, что речь идет об аварийности на сетях от 6 до 220 кВ. Показатели специалисты сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Более того, в регионе снизилась и продолжительность отключений электроэнергии - 36,7 процента.

- Красноярск показывает еще более позитивную динамику, чем край в целом – здесь количество отключений электроэнергии уменьшилось на 21 процент, а их продолжительность – на 41процент, - сообщает пресс-служба Россети Сибирь.

Причин для сбоев в электроснабжении может быть масса, но сокращение количества наблюдается практически по каждой из них. К примеру, количество сбоев, вызванных воздействием стихии, снизилось на 37 процентов. Все это говорит об одном: надежность энергосистемы региона все меньше зависит от экстремальных климатических особенностей Сибири. К слову, отключения, вызванные человеческим фактором, тоже идут на спад - их стало меньше на 30 процентов. Помогла энергетикам ремонтная программа, на которую выделено в этом году более 620 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU