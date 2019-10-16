70-летняя жительница Красноярска стала опекуном для 82-летней подруги

СЕГОДНЯ 05:34 2019-10-16T05:34:38+03:00

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В Красноярске история одиночества превратилась в трогательную сказку о преданной дружбе. 70-летняя жительница Железнодорожного района Фаина Игнатюк в сентябре этогого года взяла под опеку свою подругу-инвалида Эмилию Игнатову, передает Запад24. Женщине 82 года, и так случилось, что на старости лет она осталась совершенно одна - ни детей, ни внуков. При этом у Эмилии Павловны II группа инвалидности. Родственников нет, но... есть подруга, скоторой они дружат вот уже более 30 лет. А последние 3 года еще и живут под одной крышей.

Фаина Игнатюк решила оформить опеку официально. Удалось это, благодаря поддержке районного управления социальной защиты населения. Добавим, что чтобы стать опекуном для одиноких людей, нужно собрать весомый портфель документов: заявление, копии паспортов, согласия членов семьи, справки о состоянии здоровья - в общем, потрудиться пришлось немало. Однако для пожилых подруг это определенно выход из положения, ведьгосударство выплачивает создавшему приемную семью человеку 8 700 рублей ежемесячно, рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска .

ИСТОЧНИК KP.RU