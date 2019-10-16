СЕГОДНЯ 04:38 2019-10-16T07:27:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярка Наталия Чевычелова попала на официальный сайт Карла Лагерфельда, примерив одежду известного бренда. Об этом девушка рассказала у себя в соцсетях. Началось с того, что одна из маркетинговых компаний на прошлой неделе пригласила Наталию побыть в роли модели. Примерить на себя нужно было 8 разных образов - все очень запоминающиеся и современные.

Красноярка попала на сайт Карла Лагерфельда, примерив одежду известного бренда Фото: личная страница Наталии Чевычеловой в соцсетях

- Сразу после элегантного черного костюма я поняла, что очень хочу такой лук на новогоднюю home-party, - говорит Наталия. - Через пару часов наша главная цель - сделать фотографии для контента была реализована. А потом меня ждал этот неожиданный сюрприз. Мы живем в волшебное время: загадывайте желания, ведь они имеют свойство исполняться.

Девушка говорит, что эта фотосессия исполнила ее давнюю и заветную мечту. Не исключено, что снимки она повесит на стену - для вдохновения.

Свой комментарий дала основательница маркетинговой компании, которая сотрудничает с представителями Карла Лагерфельда:

- Мы работаем с несколькими премиальными бутиками, где представлены мировые бренды, и Карл Лагерфельд в их числе. Постоянно проводим съемки, чтобы знакомить Красноярск с новыми поступлениями в бутики, к каждой съемке готовимся очень тчательно, продумываем мудборды. Были в восторге, когда нас действительно отметили в бренде Карла Лагерфельда и фото нашего фотографа, нашей команды разместили на официальном сайте. Подобных прецедентов и успеха в Красноярске не было! Сейчас в планах более плотное сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU