2019-10-15T16:45:45+03:00
Общество

Депутат Госдумы от Красноярского края решает проблемы россиянки, пострадавшей на Кипре

На женщину напали местные жительницы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Депутат Госдумы от Красноярского края решает проблемы россиянки, пострадавшей на Кипре. Фото: соцсетиДепутат Госдумы от Красноярского края решает проблемы россиянки, пострадавшей на Кипре. Фото: соцсети
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Депутат Государственной Думы от Красноярского края Юрий Швыткин продолжает заниматься ситуацией, в которую попала россиянка на Кипре. Напомним, что Светлана З., так ее зовут, живет на острове около 20 лет и имеет двойное гражданство.

Несколько недель назад на ее глазах на парковке три местных жительницы, выезжая, повредили чужой автомобиль и собирались скрыться. Россиянка попыталась их усовестить. Они в ответ засыпали ее грубой бранью. Все происходящее она снимала на камеру телефона, а потом выложила это в интернет на своей странице в соцсети – вот этого-то по законам Кипра делать было нельзя. Разразился скандал, россиянке грозит штраф до 100 тысяч евро.

- В настоящее время получен ответ из посольства Российской Федерации в республике Кипр на сделанный ранее запрос. Там говорится, что сама гражданка З. за помощью в посольство не обращалась. Однако после депутатского запроса представители посольства связались с гражданкой З. и выразили готовность оказать ей содействие и снабдили всей необходимой контактной информацией, - сообщил Юрий Швыткин.

Кипрская полиция уже опросила всех свидетелей и проанализировала все имеющиеся видео конфликта. Материалы находятся у генпрокурора республики Кипр. Обе стороны – россиянка и гражданки Кипра, ждут его решения, чтобы определиться, как им поступать дальше. Если будет признано, что имел место расизм, будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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