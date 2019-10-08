Россиянке грозит штраф до 100 000 евро за видеосъемку трех местных женщин на Кипре

Светлана З. – россиянка, но живет на Кипре уже больше 20 лет, имеет двойное гражданство. Сама из Санкт-Петербурга, однажды приехала на Кипр и осталась здесь навсегда (в Ларнаке, это третий по величине город на Кипре). У нее трое детей, правда, брак (с соотечественником) распался, поэтому пока Светлана в статусе «разведена». Но чувствует себя уверенно: на Кипре у нее свой маленький бизнес – парикмахерская, где, кроме стрижек, делают еще маникюр и педикюр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/736505" frameborder="0"></iframe> Конфликт в Кипре.

- Я выезжала с парковки, - рассказывает Светлана. – Это обычная большая муниципальная парковка в одном из городских кварталов. Было уже темно. Увидела, как одна из машин, тоже выезжая, задела чужой автомобиль. Да так сильно, что у него отвалился бампер! Тот, кто был за рулем, понял – хозяина рядом нет. И начал преспокойно двигаться дальше. Я не выдержала, выскочила, потребовала остановиться. Из машины выскочили три женщины, сразу очевидно, местные. За ними – ребенок лет трех. И сказала, что вызову полицию, пусть она разбирается. Потребовала оставаться на месте. А они подняли страшный скандал.

По словам Светланы (впрочем, это видно на видео, которое она сняла на телефон), женщины громко ругаются, толкают россиянку, несколько раз плюют в лицо.

Светлана З.Фото: соцсети

- Обзывался последними словами и плевался даже их малыш! – рассказывает пораженная Светлана. – Было реально страшно! Наконец, подбежал парковщик, сказал, что все мы останемся на месте до приезда полиции.

Интересно, что в роли обвиняемых неожиданно оказались обе стороны: и трое киприоток, и Светлана. Первые – за повреждение машины и агрессию по отношению к нашей соотечественнице, Вторая – за то, что выложила съемку скандала в интернет, на своей странице в социальной сети.

- Не важно, что съемка велась в публичном пространстве, - журналисты «Комсомольской правды» поговорили с представителем Светланы, членом организации «русскоязычные граждане республики Кипр» Алексеем Волобоевым (он тоже имеет двойное гражданство и живет здесь). – Таковы законы Евросоюза, Светлана нарушила закон. Женщины уже также выдвинули обвинение. После произошедшего они уже лишились работы (одна – педагог-психолог в муниципальной школе, две других занимали места государственных служащих, не готов пока уточнить). То есть, ситуация уже ухудшила условия их жизни и они обвиняют в этом Светлану. Они проходят медобследование, чтобы зафиксировать стресс, моральное подавленное состояние. Они наняли адвокатов. Беда в том, что за скандал каждой из них грозит штраф до 2 000 евро. А если суд признает вину Светланы, то сумма за данное нарушение уже гораздо выше – до 100 000 евро. Считаю эту ситуацию несправедливой. К слову, машина, которую повредили те женщины, как выяснилось, принадлежит семье двух инвалидов по зрению и слуху. По сути, Светлана заступилась за них, ни в чем не повинных людей. Справедливости ради надо сказать, ситуация возмутила очень местных жителей: она широко освещается в ведущих СМИ. Многие в комментариях защищают россиянку, несмотря на то, что она как бы «чужая», не своя.

Есть и еще один момент: некие местные политические силы пытаются воспользоваться произошедшим. Скандал на некоторых площадках и отдельных страницах в социальных сетях подается как «нетерпимость к русским», к приезжим в принципе. («Езжай в свою страну» и правда, звучало). Хотя, по большому счету, и скорее всего, это обычная бытовая история. Не исключено, слега подогретая алкоголем части участниц из машины-нарушителя (это одна из версий местной полиции).

Стоп-кадр с видео Светлана З.

Этой историей сейчас плотно занимается известный депутат Государственной Думы от Красноярского края Юрий Швыткин (он заместитель председателя комитета Госдумы по обороне). Говорит, первым делом предстоит тщательно и спокойно, без лишних эмоций во всем разобраться. Абсолютно точно – нивелировать скандал. И выяснить детали, кто на самом деле как себя вел, кто прав, кто виноват и в какой степени.

- Вообще, об этой истории я узнал из зарубежных СМИ, - рассказал Юрий Швыткин «Комсомольской правде». – Светлана сразу должна была обратиться к представительству России на Кипре. Ей бы оказали эффективную и оперативную помощь. Я написал соответствующее обращение в Министерство иностранных дел, в посольство РФ на Кипре. Конечно, мы во всем разберемся и не оставим нашу соотечественницу в беде.