СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-15T13:23:16+03:00

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В Красноярске ребенок получил тяжелые травмы, упав с полуразобранного павильона. Произошло это в конце августа в Свердловском районе, на улице Ключевской. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Как рассказали в пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск, главный подозреваемый в этом деле – генеральный директор ООО «Сервис Лэнд». Именно эта фирма заключила договор с администрацией Свердловского района на демонтаж павильона.

Работы необходимо было выполнить за три дня – с 15 до 17 августа. Однако по каким-то причинам рабочие ушли с объекта, оставив все, как есть: территория вокруг не загорожена, торчали штыри и острые углы. Мальчишки из соседних дворов быстро проявили к нему интерес и превратили в место для игр.

Вечером 30 августа 10-летний ребенок забрался на металлический каркас полуразобранного павильона и упал оттуда. Получил серьезные травмы, характеризующиеся как тяжкий вред здоровью. Назначена судебно – медицинская экспертиза потерпевшего, в скором времени подозреваемого вызовут на допрос.

ИСТОЧНИК KP.RU