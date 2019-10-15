Директор красноярской универсиады получил должность в Москве

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-15T12:41:05+03:00

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Директор красноярской универсиады Максим Уразов получил должность в Москве. Он назначен генеральным директором Российского студенческого спортивного союза (РССС). При этом он сохраняет свой пост в дирекции универсиады до тех пор, пока та не завершит свою работу.

А также будет совмещать свою деятельность с работой в организационном комитете по подготовке и проведению в Красноярском крае спортивных состязаний общероссийского и международного уровня. К слову, Максиму Уразову совсем не обязательно переезжать в Москву. Он вполне может работать в Красноярске.

Поясним, что Российский студенческий спортивный союз – это общественная организация. В него входят 64 региональных отделения. РССС является представителем России в FISU (Международная федерация университетского спорта). Из чего можно сделать вывод, что на своем новом посту Максим Уразов займется развитием студенческого спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU