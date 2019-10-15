Директор красноярской универсиады получил должность в Москве
Директор красноярской универсиады Максим Уразов получил должность в Москве. Он назначен генеральным директором Российского студенческого спортивного союза (РССС). При этом он сохраняет свой пост в дирекции универсиады до тех пор, пока та не завершит свою работу.
А также будет совмещать свою деятельность с работой в организационном комитете по подготовке и проведению в Красноярском крае спортивных состязаний общероссийского и международного уровня. К слову, Максиму Уразову совсем не обязательно переезжать в Москву. Он вполне может работать в Красноярске.
Поясним, что Российский студенческий спортивный союз – это общественная организация. В него входят 64 региональных отделения. РССС является представителем России в FISU (Международная федерация университетского спорта). Из чего можно сделать вывод, что на своем новом посту Максим Уразов займется развитием студенческого спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU