2019-10-15T12:34:52+03:00
Экономика

Tele2 запускает облачные игры на 5G

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Фото: Теле2Фото: Теле2
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Tele2 запустила облачные игры в пилотной зоне 5G во флагманском салоне на Тверской улице, д. 25/9. Tele2 показывает разницу в качестве гейминга при подключении к сетям 4G и 5G. Для демонстрации выбрана операционно требовательная игра на облачной платформе.

В облачном гейминге пользователь играет на своем устройстве, игра при этом запускается на удаленном сервере. На устройство пользователя передается только «картинка», а движения мыши, команды с геймпада поступают на сервер. Облачный сервис позволяет геймеру играть на компьютере любой мощности, но главное условие для качества игры – быстрый интернет.

Тестируя облачные игры в своей пилотной зоне, Tele2 предлагает пользователям почувствовать разницу при подключении сервиса к 4G и 5G. На территории сloud games установлены два ноутбука: один из них подключен через Wi-Fi-роутер 5G к сети пятого поколения, второй через модем – к сети 4G. Игра выводится на экраны, и геймер может увидеть качество гейминга в различных технологиях.

В cloud games важны не только скорости, но и минимальная задержка, поскольку команды с геймпада передаются на удаленный сервер с игрой. При облачной игре даже на качественной сети 4G могут возникать проблемы – недостаточная поддержка красивой, но «тяжелой» графики, сложности с управлением. Технология 5G дает игрокам преимущества, прежде доступные только при кабельном подключении и превосходящие его возможности. Это видео в качестве 4К, короткий отклик и сверхвысокие скорости.

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@TrueKPRU
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