Глава Тувы отправит в отставку свое правительство в полном составе

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-15T12:22:02+03:00

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол отправит в отставку правительство республики в полном составе. Об этом он заявил сегодня на аппаратном совещании. Свое решение прокомментировал так: в Туве сложилась традиция, когда с избранием нового Верховного Хурала в республике должна обновиться и исполнительная власть. И он не собирается эту традицию нарушать.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республики, указ об отставке будет подписан на этой неделе. Затем кадровая служба аппарата правительства представит премьеру свои предложения по персоналиям на все освободившиеся посты. До их назначения все нынешние министры продолжат работать на своих местах. Всех кандидатов в заместители председателя правительства, а также на должности ключевых министров глава республики будет согласовывать с парламентом.

В целом радикальных изменений в составе правительства не планируется, хотя некоторые перестановки будут. Все зависит от того, насколько эффективно работал каждый руководить на своем месте до настоящего времени. И какой вклад он внес в программу ускоренного развития Тувы.

ИСТОЧНИК KP.RU