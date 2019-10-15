СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-15T11:43:20+03:00

Красноярскому краю на соцподдержку выделят дополнительно 926 миллионов рублей Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Они пойдут на оплату ЖКХ, покупку жилья и пособия на рождение ребенка

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На социальную поддержку граждан в 2020 году Красноярскому краю дополнительно выделено 926 миллионов рублей. Соответствующие изменения в госпрограмму «Развитие системы социальной поддержки граждан» были внесены сегодня, 15 октября, на заседании правительства.

По словам министра социальной политики Ирины Пастуховой это стало возможным благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета. А в целом расходы в 2020 году составят 28,4 миллиарда рублей.

Дополнительные средства потратят на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка и обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

Также в рамках программы будут перераспределены бюджетные средства между отдельными мероприятиями 2019 года. Причины – изменение прогнозируемой численности льготополучателей, экономия в результате конкурсных процедур, изменение норм краевого законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU