2019-10-15T10:55:06+03:00
Общество

«Россети Сибирь дарит красноярцам фестиваль «Вместе Ярче»

Он пройдет в субботу 19 октября
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Россети Сибирь дарит красноярцам фестиваль «Вместе Ярче». Фото: пресс-служба "Россети Сибирь"«Россети Сибирь дарит красноярцам фестиваль «Вместе Ярче». Фото: пресс-служба "Россети Сибирь"
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«Россети Сибири» дарит красноярцам фестиваль под названием «Вместе Ярче». Отметим, что праздник пройдет в нескольких крупных городах России. Его задача – не только развлекательная, но и познавательная. Гостям продемонстрируют современные энергоффективные технологии. Научат культуре бережливого отношения к природе.

Специалисты Красноярского филиала «Россети Сибирь» расскажут, как грамотно потреблять энергию и чем отличаются российские и зарубежные потребители. И даже покажут на экспозиционной площадке, как выглядят электрические опоры.

Мероприятие стартует в полдень на Площади мира, возле БКЗ. Свои локации здесь представят несколько крупных энергетических компаний. Юные гости фестиваля смогут посостязаться в викторине на тему энергобезопасности, своими руками создать узор на сувенире, и даже вживую увидеть мощь электрического разряда. Символ компании – робот Электренок – подарит тематические комиксы и раскраски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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