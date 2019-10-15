2019-10-15T10:34:25+03:00
Происшествия

В Красноярске на Карамзина мусоровоз переехал 9-летнего ребенка

Очевидцы сообщают: мальчик жив [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Карамзина мусоровоз переехал 9-летнего ребенка. Стоп-кадр видеоВ Красноярске на Карамзина мусоровоз переехал 9-летнего ребенка. Стоп-кадр видео
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В Красноярске на улице Карамзина, во дворе дома № 23 (рядом – микрорайон Белые росы) мусоровоз переехал 9-летнего ребенка. Случилось это сегодня, 15 октября, утром. Видео с уличных камер наблюдения размещено в социальных сетях в группе «ЧП Красноярск». На видео можно увидеть, как «Камаз» пытается маневрировать на дорожке возле подъездов. Хочет развернуться. Дает задний ход и притормаживает. Затем с поворотом направо двигается вперед.

В Красноярске на Карамзина мусоровоз переехал 9-летнего ребенка.

В это время стоявший на тротуаре мальчик, видимо, решает, что успеет проскочить и выходит на проезжую часть. Попадает в слепую зону и оказывается под грузовиком.

Мальчишке, можно сказать, повезло – он получил травму и остался жив. В ГИБДД добавили, что его доставили в травматологический пункт, здоровью ничто не угрожает. Но с водителем мосоровоза предстоят серьезные разборки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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