Красноярск меняет границы и забирает у соседа 5 гектаров земли
Красноярск меняет свои границы в сторону расширения. Он забирает у соседа – Солонцовского сельсовета Емельяновского района – территорию от микрорайона Солнечный до поселка Сухая Балка. Этот вопрос обсуждали депутаты городского Совета накануне на заседании профильной комиссии.
Земельные участки, планируемые к присоединению к территории города, принадлежат на праве собственности физическим и юридическим лицам. Площадь каждого из пяти участков равна пяти гектарам, относятся они к категории земель сельскохозяйственного назначения. Собственники подписали договор безвозмездной передачи 20% от общей площади, то есть 5 гектаров.
Кстати, население Емельяновского района свое согласие на изменение границ уже дало. Что будет на новом участке – пока обсуждается. Как вариант – новый жилой микрорайон с развитой инфраструктурой и парк, о котором там мечтают жители 3-го микрорайона.
ИСТОЧНИК KP.RU