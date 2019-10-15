Красноярск меняет границы и забирает у соседа 5 гектаров земли

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-15T10:00:13+03:00

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Красноярск меняет свои границы в сторону расширения. Он забирает у соседа – Солонцовского сельсовета Емельяновского района – территорию от микрорайона Солнечный до поселка Сухая Балка. Этот вопрос обсуждали депутаты городского Совета накануне на заседании профильной комиссии.

Земельные участки, планируемые к присоединению к территории города, принадлежат на праве собственности физическим и юридическим лицам. Площадь каждого из пяти участков равна пяти гектарам, относятся они к категории земель сельскохозяйственного назначения. Собственники подписали договор безвозмездной передачи 20% от общей площади, то есть 5 гектаров.

Кстати, население Емельяновского района свое согласие на изменение границ уже дало. Что будет на новом участке – пока обсуждается. Как вариант – новый жилой микрорайон с развитой инфраструктурой и парк, о котором там мечтают жители 3-го микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU