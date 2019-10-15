В структуре администрации Красноярска грядут перестановки: упразднят управление соцзащиты

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-15T09:31:55+03:00

А туризм заберут у спорта и передадут в молодежную культуру

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В структуре администрации Красноярска грядут перестановки. Накануне депутаты городского совета обсуждали ряд связанных с этим вопросов. Первый проект – передать компетенции по развитию туризма из главного управления по физической культуре, спорту и туризму – в управление по молодежной политике.

При этом управление молодежной политики повысить до статуса главного управления молодежной политики и туризма. По словам руководителя департамента социального развития Натальи Бобровой, именно туризм является сейчас одной из самых привлекательных сфер для молодежи.

Второй проект изменения в структуре администрации города – упразднить главное управление социальной защиты населения, а вместо него образовать просто управление социальной защиты. А функции главного управления будет осуществлять правительство края.

ИСТОЧНИК KP.RU