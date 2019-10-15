СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-15T08:57:27+03:00

Красноярский заповедник «Столбы» побил рекорд посещаемости: за день там побывало 10 тысяч человек. Фото: пресс-служб заповедника

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Красноярский заповедник «Столбы» побил рекорд посещаемости за все времена своего существования. В минувшее воскресенье 13 октября там побывало более 10 тысяч человек. Настоящее столпотворение. Туристы на Перевале в очереди стояли, чтобы подняться по лестнице к Первому столбу.

В пресс-службе заповедника рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в этот день прошел традиционный экологический Фестиваль доступной природной среды «Мы вместе!», приуроченный ко дню борьбы против онкологических заболеваний.

На территорию научно-познавательного комплекса «Нарым» приехала делегация Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» в Красноярском крае, их было 80 человек. Для них организовали серию экологических игр на свежем воздухе и занимательные лекции о заповедном деле в экскурсионном павильоне. После активностей и чаепития гости отправились на экскурсию по классическому кольцевому маршруту «Природа – великий скульптор». Завершился день посещением выставки детских творческих работ «Солнечный зайчик» в Сервисном центре «Перевал», посвященной Всемирному дню защиты животных.

ИСТОЧНИК KP.RU