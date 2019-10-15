2019-10-15T08:38:20+03:00
Экономика

ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ Капитал Инвестиции подвел итоги пилотного проекта по использованию технологии VR-консультирования по инвестициям. Сервис работал в тестовом режиме в 10 отделениях ВТБ на протяжении двух месяцев. 20% воспользовавшихся им клиентов открыли брокерские счета и начали инвестировать свои средства. По результатам новый сервис признан успешным, принято решение о его дальнейшем масштабировании на сеть банка.

Через очки виртуальной реальности клиент узнает, как инвестиции помогают решить жизненные задачи: накопить на обучение ребенка, пенсию или крупную покупку, создать «финансовую подушку» или просто увеличить вложения. Пользователю также предлагается ответить на ряд вопросов и поставить финансовую цель. VR-консультант показывает, как различные инвестиционные стратегии могут привести к ее достижению. Сервис дает представления о том, какие возможности для этого предлагает мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции».

Проект был запущен в августе в десяти отделениях формата «Привилегия» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Белгороде, Самаре, Калининграде и Владивостоке.

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