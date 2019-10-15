СЕГОДНЯ 07:47 2019-10-15T07:47:48+03:00

В Красноярске пожар на горе за улицей Калинина подступил к жилым домам Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

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В Красноярске горит гора за улицей Калинина. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили встревоженные жители многоэтажки на Калинина, 2в, которые первыми заметили густой дым, поднимающийся над по пустырем.

«Сильно горит гора, из окна видно. Тут еще такой ветер, все разносит, листья летят выше девятого этажа. Пламя подошло к домам. Но пожарные уже там, работают. Жуть, если честно».

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Большая вероятность, что траву просто подожгли из хулиганских побуждений: много дней стоит сухая погода и, возможно, кому-то захотелось пустить палы. Либо это неосторожное обращение с огнем.

Добавим, что накануне МЧС предупредило, что в центральных и южных районах Красноярского края в связи с сухой и ветреной погодой устанавливается 4 класс пожарной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU