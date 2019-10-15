СЕГОДНЯ 06:56 2019-10-15T06:56:49+03:00

В нем отражены все предполагаемые сборы и расходы

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Проект бюджета Красноярского края составил 3142 страницы. Главный финансовый документ на 2020 и плановые 2022 годы был подготовлен региональным министерством финансов и поступил на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания.

Специалисты, работавшие над проектом, представили прогноз социально-экономического развития края, основные направления бюджетной и налоговой политики, паспорта двадцати двух государственных программ, методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов и другие документы.

Доходы края запланированы в размере 242,5 миллиардов рублей, расходы – 248,5 миллиардов. Дефицит – 6 миллиардов рублей, но он не должен повлиять на исполнение бюджета. Далее обсуждать проект документа будут на всех комитетах и на сессиях Законодательного Собрания. Кроме того, планируются публичные слушания с участием органов местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU