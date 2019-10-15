2019-10-15T06:35:05+03:00
Экономика

ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ изменил условия кредитования автомобилей с пробегом по программе «ЭкстраЛайт». В рамках предложения минимальная ставка снизилась в среднем на 1,5 п.п. и теперь составляет от 2,5%.

Обновленные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в автосалонах от 2,5% годовых. Минимальные ценовые параметры доступны для всех заемщиков в случае добровольного оформлении страхования жизни (с дисконтом 4 п.п.), страхования предмета залога по программе «Вместо КАСКО» (5 п.п.) и при наличии карты «Автолюбитель» (2,5 п.п.). Для клиентов с ежемесячными зачислениями на счет и тех, у кого есть действующий кредит в банке, применяется дополнительный дисконт в размере 1 п.п.

В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, возможная сумма – от 100 тыс. до 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент погашения кредита: 15 лет для иностранных, 10 лет – для отечественных автомобилей. Для оформления кредита заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.

ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования России. По итогам восьми месяцев банк провел 70,3 тысяч сделок на общую сумму 53,3 млрд рублей. Объем портфеля на 1 сентября составил 115,5 млрд рублей.

Реклама

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске пожар на горе за улицей Калинина подступил к жилым домам
Проект бюджета Красноярского края составил 3142 страницы
В Красноярске бизнесмен пострадал от взрыва нарколаборатории, устроенной в своей квартире
В Красноярске вандалы подожгли памятник героям Великой Отечественной войны
В Красноярске пожар на Предмостной. Эвакуированы люди
Лесные пожары в Красноярском крае: не тушили, а деньги получили
В Красноярске друзья убитого парня просят задержать виновных в его смерти: следственный комитет прокомментировал ситуацию
Цена взлетела: Красноярское УФАС выясняет, почему так сильно подорожали перелеты
Кто станет ректором опорного вуза Красноярска?
Универсиада продолжается: строители отсудили у правительства 136 миллионов за спорткомплекс «Радуга»
Урок китайского: в Красноярске бум на изучение языка Поднебесной
Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019
Экс-главе Минсоцполитики Галине Пашиновой предъявили обвинения. Ее гражданский муж тоже в СИЗО
В Красноярске встречу частицы Ризы Пресвятой Богородицы возглавил правящий архиерей
Красноярец собирает подписи против пробки на Ботаничке
20 тысяч за выстрел. Жителя Красноярского края наказали за пальбу в жилом районе
Красноярец открыл шиномонтажку, но вместо прибыли получил арест имущества и долг в полмиллиона рублей
Белой медведице из Норильска выбрали имя
В Красноярском крае назначили пятого замминистра образования
В Красноярске подростки угнали машину, совершили ДТП и сбежали
Фестиваль современного танца «Айседора» в Красноярске: полная программа
«Красный Яр» в десятый раз завоевал Кубок России по регби
В Красноярске подрядчик провалил ремонт сквера в Октябрьском районе
В Красноярске благоустроили сквер Космонавтов
У красноярцев есть шанс устроиться на работу с зарплатой в 100 тысяч рублей
В Красноярске появилась группа взаимопомощи для женщин с онкологией
В Красноярске владелец полуразвалившегося дома требует за него 10 миллионов рублей