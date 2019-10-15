СЕГОДНЯ 05:40 2019-10-15T05:40:05+03:00

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- Я бизнесмен, у меня несколько магазинов. А марихуану я для себя выращивал. Чего, думаю, мне ее покупать, если я ее сам могу вырастить, - с оптимизмом рассказывает молодой человек на камеру полицейским. Накануне суд вынес ему приговор – 3 года лишения свободы условно. До первого, скажем так, замечания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/737812" frameborder="0"></iframe> В Красноярске бизнесмен пострадал от взрыва нарколаборатории, устроенной в своей квартире.

На 28-летнего жителя Красноярска завели уголовное дело после того, как в его квартире произошел хлопок из-за неосторожного обращения с газом. Взрыв был небольшой, никто не пострадал. Но в квартире были выбиты окна. В полицию и к спасателям обратились перепуганные соседи. А когда правоохранители приехали по адресу, нашли в квартире целую мини-нарко-лабораторию и плантацию из 8 кустов конопли.

Владелец квартиры сразу после хлопка сбежал из собственной квартиры, но его вскоре нашли. Так что пришлось отвечать по закону. Это его первая судимость, поэтому судья вынес такой минимальный приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU