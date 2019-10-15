2019-10-15T05:00:41+03:00
Происшествия

В Красноярске вандалы подожгли памятник героям Великой Отечественной войны

Заявление в полицию уже направлено
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске вандалы подожгли памятник героям Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске вандалы подожгли памятник героям Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба администрации города
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В Красноярске неизвестные (пока) вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны. Подожгли венок, лежавший у гранитной стены, от него остался только металлический каркас, а стена стала черной от копоти. ЧП произошло накануне в Кировском районе, возле мемориала на площади 50-летия Победы.

- Из-за пожара частично разрушена поверхность мемориала, пострадали имена героев и звезда Вечного огня. Силами администрации района мемориал будет восстановлен. Заявление в полицию уже направлено, – рассказала заместитель руководителя администрации Кировского района Олеся Ефимова.

Площадь 50-летия Победы является знаковым местом не только для жителей Кировского района, но и всего Красноярска. Именно здесь проходит возложение цветов в память об участниках Великой Отечественной войны в День Победы, Вахта памяти и другие патриотические мероприятия.

Красноярцев, которые были очевидцами, просят позвонить по телефону 102 или в ближайшую дежурную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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