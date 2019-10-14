В Красноярске пожар на Предмостной. Эвакуированы люди
Пожар произошел на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 199 — горел офис на втором этаже пристройки к жилому дому. Приехали не только пожарные машины, но и кареты скорой помощи, все-таки в здании много людей, в частности, здесь находятся два банка, что стало причиной для шуток в соцсетях: «Банк горит, кредиты гасятся».
Пожар начался после 19 часов, пламени при этом не было видно, из окон шел только дым. Пожар удалось локализовать в 19.49 на площади 20 квадратных метров. На месте работали 4 автоцистерны и 12 пожарных.
Из здания были эвакуированы 25 человек. По официальным данным, в происшествии никто не пострадал.
Сейчас высказывается несколько версий, что и где горело. По одним данным, горела бумажная тара. По другой версии огонь вспыхнул в пункте проката и продажи электросамокатов в цокольном этаже здания. Также очевидцы отмечают едкий запах на расстоянии нескольких остановок от Предмостной.
В Красноярске пожар на Предмостной. Эвакуированы люди.
ИСТОЧНИК KP.RU