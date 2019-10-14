Лесные пожары в Красноярском крае: не тушили, а деньги получили

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-14T14:03:15+03:00

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Напомним, в этом году Красноярский край попал под пристальное внимание федеральной власти из-за лесных пожаров. Разбирательства еще не закончены. Как сообщает краевая прокуратура, в Богучанском районе возбуждено уголовное дело в отношении работника КГАУ «Лесопожарный центр» предоставившего недостоверные сведения о выполнении работ по тушению лесного пожара

Согласно отчету, в тушении пожара на площади 7,5 га принимали участие 9 работников КГАУ «Лесопожарный центр», работали они три дня.

Однако выяснилось, что фактическое тушение лесного пожара было осуществлено менее чем за сутки силами сотрудников ООО «Медео». Площадь возгорания завышена почти в 4 раза, на самом деле горели 2 гектара.

Тем не менее, люди, которые не участвовали в тушении пожара, получили 45 тысяч рублей.

По материалам проверки прокуратуры Богучанского района в отношении руководителя тушения лесного пожара возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU