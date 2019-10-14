Цена взлетела: Красноярское УФАС выясняет, почему так сильно подорожали перелеты

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-14T12:52:54+03:00

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Как рассказали в красноярском УФАС, речь идет об увеличении стоимости полетов по двум направлениям: Красноярск – Санкт-Петербург и Красноярск – Хабаровск. Не у всех авиакомпаний, лишь у некоторых, они будут названы при подведении итогов проверок.

- Например, по направлению Красноярск – Санкт-Петербург и обратно повышение колеблется от 42 до 44 процентов, а по направлению Красноярск – Хабаровск – 11 процентов. С чем связано это повышение пока что сказать сложно – покажет проверка.

Добавим, что в среднем по стране прирост стоимости на авиаперевозки в прошлом году составил около 6 процентов. Выросли цены и на перелеты из Москвы. Именно это и стало отправной точкой для проверок не только в Красноярске, по всей стране. Стоимость перелетов из столицы возросла в Красноярск, Оренбург, Хабаровск, Архангельск и Владивосток. Эксперты отмечают, что стремительнее всего растет цена именно на эконом-класс, бизнес-класс пока повышение не коснулось. ФАС поясняет, что опережающее инфляцию подорожание авиабилетов может быть связано с ростом цен на авиакеросин и увеличившимся пассажиропотоком между Москвой, Сибирью и Дальним Востоком. Впрочем, точные данные станут известны только после завершения проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU