2019-10-14T11:32:24+03:00
Общество

Универсиада продолжается: строители отсудили у правительства 136 миллионов за спорткомплекс «Радуга»

Иски поступили еще до начала соревнований
Татьяна РЯБИНИНА
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Универсиада для многих еще не закончилась.Универсиада для многих еще не закончилась.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Два иска от строительной компании «Сибиряк» поступили в Арбитражный суд края еще до начала Универсиады. Застройщик требовал с краевого управления капитального строительства 136 миллионов рублей за дополнительные работы, не учтенные проектной документацией.

Но при этом необходимые и фактически выполненные. Речь шла об объекте «Академии зимних видов спорта», спорткомплексе «Радуга».

Как сообщают в Арбитражном суде, застройщик получит компенсацию. В краевом правительстве судебный спор назвали «технической процедурой». И пояснили, что оплата этих работ возможна только после проведения дополнительной экспертизы и определения - эти процедуры проходят как раз в ходе судебных разбирательств.

Еще одно судебное разбирательство продолжается. На этот раз неучтенные в проектной документации работы стоимостью около 79 млн рублей выполнены на многофункциональном комплексе СФУ для проведения соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу и легкой атлетике. Во время универсиады здесь была круглосуточная столовая для спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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