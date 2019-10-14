Урок китайского: в Красноярске бум на изучение языка Поднебесной

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-14T11:15:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В управлении образования Красноярска посчитали: в прошлом году китайский язык преподавали в шести школах, в этом году – в тринадцати. А количество изучающих увеличилось не в два, а почти в 20 раз, с 40 человек до 800.

Языковые предпочтения красноярских школьников совпали с общероссийским трендом. По данным опросов ВЦИОМ, которые проводили по всей стране, самым перспективным россияне считают английский язык, с этим согласны 93% россиян, на втором месте – китайский (48%), на третьем – немецкий (32%).

Впрочем, китайскому до английского и даже до немецкого пока далеко, они по-прежнему остаются самыми популярными и востребованными.

Английский изучают в Красноярске во всех без исключения школах более 100 тысяч детей. Вторым иностранным языком чаще всего выбирают немецкий, его изучают 6,2 тысячи учеников в 90 школах. Французский выбрали 3,6 тысяч школьников в 33 учреждениях. Среди пока редких для Красноярска языков испанский, корейский и японский.

ИСТОЧНИК KP.RU