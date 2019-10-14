Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-14T11:17:22+03:00

Есть собор в честь Покрова и в Красноярске, на улице Сурикова. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Празднование Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 14 октября уже давно стало традицией, хотя само по себе торжество не относится к числу двунадесятых (только к числу великих), а происхождение ведет от события, произошедшего за пределами нашей страны. Историю праздника сегодня напоминает сайт Красноярской епархии: «В начале X века столицу Восточно-Римской империи Константинополь осадили враги. И тем далеким осенним днем святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний вместе с жителями города молились за Всенощным бдением в константинопольском Влахернском храме Небесной Владычице о спасении осажденного города. Божия Матерь ответила на просьбы усердных молитвенников. Она явилась Андрею и Епифанию, и затем словно распростерла в небе свой омофор — покрывало для головы. Изумленные враги в ужасе бежали вдаль от Константинополя. Византийская столица была спасена, а в честь чудесного события был учрежден новый праздник.

Новое дыхание греческому по происхождению празднику принес спустя два с половиной столетия владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский (ок. 1110–1174). Правитель был ревностным почитателем Божией Матери, и именно с Ее покровительством связывал ряд своих ратных успехов. Поэтому в честь Покрова Небесной Царицы князь Андрей распорядился возвести близ своей резиденции в Боголюбово храм Покрова на Нерли, выдающийся памятник средневекового русского зодчества. Тем самым была заложена традиция освящения русских храмов в честь праздника. Со временем в честь Покрова Божией Матери стало освящаться все больше храмов в русских городах и селах, а сам праздник — обрастать народными традициями».

Есть Покровский собор и в Красноярске, он появился в конце XVIII века, сейчас это кафедральный собор Красноярской епархии — старейшее каменное здание краевой столицы.

В народе Покров связывают еще и с первым снегом, это граница между осенью и зимой, правда, в этом году красноярцам повезло с погодой, и у нас продолжается золотая осень.

Еще одна традиция - праздновать свадьбу на Покров день. Считается, что семья, созданная в этот день, находится под защитой Богородицы. Многие пары специально назначают венчание в этот праздник.

Как и в любые православные праздники, в Покров нельзя конфликтовать, обижать и обижаться, употреблять спиртное.

В числе добрых традиций – угощение свежей выпечкой, пожертвования, молитвы о здоровье детей, личном счастье.

Очень много погодных примет связаны с Покровом. Одна уже больно хорошая для этого года: какова погода на Покров, такова и зима будет.

ИСТОЧНИК KP.RU