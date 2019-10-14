2019-10-14T09:01:20+03:00
Общество

20 тысяч за выстрел. Жителя Красноярского края наказали за пальбу в жилом районе

Суд вынес обвинительный приговор
Татьяна РЯБИНИНА
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"Громкое" дело завершилось штрафом."Громкое" дело завершилось штрафом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Обращение с оружием регламентируется законом. Где попало хранить и где угодно стрелять запрещено. Все действия с оружием прописаны, доступ может быть быть только у хозяина, он же несет всю ответственность за него. Об этом история из Зеленогорска.

В конце сентября в полицию поступило анонимное сообщение о стрельбе в жилом секторе. Полицейские установили, что 28-летний житель Зеленогорска вышел на крыльцо частного дома и два раза выстрелил в воздух.

Такие действия запрещены частью 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Наказание за нарушение - административный штраф от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Мировой суд счел доказательства убедительными и вынес решение: признать стрелка виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере сорока тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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