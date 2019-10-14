2019-10-14T08:13:39+03:00
Общество

Красноярец открыл шиномонтажку, но вместо прибыли получил арест имущества и долг в полмиллиона рублей

Теперь он нашел работу и рассчитывается с банком
Татьяна РЯБИНИНА
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Теперь своим доходом должник делится с кредиторами.Теперь своим доходом должник делится с кредиторами.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Житель с. Байкит Эвенкийского района Красноярского края решил заняться предпринимательством и открыл шиномонтажную мастерскую на заемные деньги.

Однако деньги, вложенные в оборудование, помещение, прибыли не приносили, а рассчитываться за кредит нужно было ежемесячно. Копились долги и за электроэнергию. Ситуация зашла в тупик. Долг уже 526 тысяч рублей, а дохода все нет.

Сначала должником занялся суд, который встал на сторону кредиторов. Потом им занялись судебные приставы. На этот момент в собственности предпринимателя значились шиномонтажное оборудование и катер «Обь 3». Они были арестованы и переданы на реализацию.

И только в этот момент должник опомнился. Он нашел работу, и сейчас с его заработной платы производятся удержания в счет погашения задолженности. Также ему придется заплатить 34 тысяч рублей - исполнительский сбор за несвоевременное исполнение законных требований должностного лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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