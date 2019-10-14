СЕГОДНЯ 05:50 2019-10-14T09:15:58+03:00

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Сначала «Ниссан» повернул на встречную полосу улицы Молокова, «подставился» под идущую по своей полосе на «зеленый» машину, получил удар в бок и вылетел на бордюр. Типичное ДТП. Но если одна машина, как и положено, остановилась, вторая быстро удалилась. Видеокамеры зафиксировали весь путь «Ниссана» по улице Молокова. Она движется на высокой скорости, рывками, чудом избегая столкновений с другими участниками движения. На очередном перекрестке резко подпрыгивает, утыкается в бордюр на противоположной стороне дороге, останавливается, и из нее выскакивают два человека. Они убегают.

Позже стало известно, что «Ниссаном» управлял 17-летний подросток, который без спроса взял автомобиль у знакомого. После аварии хозяин машины приехал на место ДТП и рассказал, кто был за рулем.

Вот что написали в комментариях в социальных сетях участники ДТП: «Были участниками ДТП с пострадавшей стороны, машиной управлял 17 летний пацан. Через минут 40 вернулся на место происшествие с владельцем авто, который представился "крестным отцом". О том, что пацан взял машину якобы не знал, написал заявление об угоне».

Родителям подростка предстоит компенсировать нанесенный ущерб.

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В Красноярске подростки угнали машину, совершили ДТП и сбежали.Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/ Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

ИСТОЧНИК KP.RU