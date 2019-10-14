В Красноярске пройдет фестиваль современного танца «Айседора»

СЕГОДНЯ 04:21 2019-10-14T04:21:22+03:00

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На неделю, с 16 по 21 октября, Красноярск станет главной сценической площадкой в области современной хореографии. В Красноярск приедут коллективы из России, США, Франции, Индии и каждый желающий сможет познакомиться с лучшими танцевальными спектаклями со всего мира. Программа фестиваля откроется спектаклем театра «Провинциальные танцы» «Имаго-ловушка» (хореограф Татьяна Баганова), который является лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска». Это вечная история мужчины и женщины, человека и социума, души и тела, которая утонченно упакована в музыкальное полотно из фрагментов популярных мелодий, потусторонних звуков и авторских ритмических рисунков саунд-дизайнера Валерия Васюкова.

Хореограф из Индии Абилаш Нингапа представит философский спектакль «Так далеко Восток от Запада», в котором вместе с разностью культур будет продемонстрировано объединяющее начало для людей разных религий.

Закроет фестиваль спектакль «Голубая комната» танцевальной компании Тиффани Миллс (США). На сцене будет представлена версия внутренней борьбы человека с внешним миром с его жестокими законами и дразнящими играми. Хореографические фантазии танцоров будет сопровождать эклектичный массив музыки от Sleater-Kinney до Beastie Boys.

Кроме того, ведущие хореографы России, Европы и США проведут мастер-классы и семинары по различным направлениям современного танца: контемпорари, композиция современного танца, контактная импровизация. Также в рамках фестиваля пройдут лаборатории и лекции по современной хореографии, показ дансфильмов, встречи с менеджерами и продюсерами танцевальных творческих объединений.

Генеральный партнер фестиваля - Фонд Михаила Прохорова.

Программа:

16 октября

9.00-10.00 Регистрация участников мастер-классов.

ДК комбайностроителей, Бограда 134)

10.00-18.00 Мастер-классы. ДК комбайностроителей, ул.Бограда 134

19.00 Открытие фестиваля. Театр «Провинциальные танцы» (Екатеринбург, Россия).

Лауреат премии «Золотая Маска». Спектакль «Имаго-ловушка», хореограф Татьяна Баганова. Большая сцена Красноярского Музыкального театра. (ул.Мира, 129)

17 октября

9.00-17.00 Мастер-классы. ДК комбайностроителей, ул.Бограда 134

19.00 Спектакль «В числах». Хореография Максима Лисовина и Софии Копыловой (Красноярск)

Спектакль «Лилит». Хореография Анны Щеклеиной. Исполняет Полина Глухих.(Киров)

Обсуждение со зрителями после спектаклей.

Малая сцена Красноярского музыкального театра.(пр.Мира, 129)

18 октября

9.00-17.15 Мастер-классы. ДК комбайностроителей, ул.Бограда 134

19.00 Спектакль «Бездна». Хореография и исполнение Рафаэль Тимербаков (Челябинск, Россия) и Елена Коротаева (Екатеринбург, Россия)

Спектакль «Так далеко Восток от Запада». Хореография Абилаш Нингапа (Индия).

Обсуждение со зрителями после спектакля. Малая сцена Красноярского музыкального театра(пр.Мира, 129)

19 октября

9.00-15.00 Мастер-классы. ДК комбайностроителей, ул.Бограда 134

19.00 Спектакль «Хотел бы быть цветком папоротника». Театр танца «Аура» (Литва).

Спектакль «Моя любовь/Моя жизнь».Танцевальная компания «Zonk’a» (Россия).

20 октября

9.00-13.00 Мастер-классы. ДК комбайностроителей, ул.Бограда 134

14.00-15.30 Лекция «Что такое контемпорари. Как смотреть современный танец?». Лектор Светлана Улановская (Санкт Петербург). Малая сцена Красноярского музыкального театра. (пр.Мира, 129)

17.00-21.00 Конкурс хореографов. Концертный зал «Афонтово» (Афонтовский переулок, 7)

21 октября

9.00-15.00 Мастер-классы. ДК комбайностроителей, ул.Бограда 134

15.00 Круглый стол с участниками конкурсной программы и экспертами конкурсной программы.

19.00 Закрытие фестиваля. Спектакль «Голубая комната».

Танцевальная компания Тиффани Миллс (США). Награждение победителей конкурсной программы. Большая сцена Красноярского Музыкального театра.

ИСТОЧНИК KP.RU