«Красный Яр» в десятый раз завоевал Кубок России по регби
Регбисты «Красного Яра» играли в финалах Кубков СССР и России 12 раз и 9 раз становились победителями.
«Енисей-СТМ» в финал выходил 14 раз, 6 раз побеждал.
Красноярские команды встречались в финале 6 раз, и всегда выигрывал «Красный Яр».
И в этом году статистика не изменилась.
К концу первого тайма преимуществом завладели игроки «Енисея-СТМ». И к перерыву правобережная команда вела в счете – 14:9.
Но во втором тайме «Красному Яру» удалось переломить ход игры и в итоге одержать победу – 19:17.
Ключевым моментом матча стало удаление капитана «Енисей-СТМ» до конца матча. Соперник этим воспользовался.
«Очень приятно было наблюдать салют в честь "Красного Яра" на стадионе "Авангард"! Вот бы также и в чемпионате России!», - такими словами подлвели итог матча на официальном сайте клуба «Красный Яр».
Главный тренер «Красного Яра» Игорь Николайчук поблагодарил за игру команду, судей и болельщиков:
«Благодарен всем сборникам, вернувшимся из Японии. Ребята находились в таком плотном режиме на Кубке мира и практически с самолёта вышли на поле. У нашей команды была достаточно короткая лавка. Могу сказать спасибо всем, кто помог нам в нелегкое время. Не считаю, что мы тяжело играли, ведь не стоит забывать, что игры против «Енисея» всегда получаются трудными. На нас никто не ставил, но ребята справились с задачей. Могу поблагодарить судейскую бригаду, во главе с Коппом. Это один из лучших арбитров России, и сегодня он провёл матч на высшем уровне.
Спасибо болельщикам за поддержку. Они остаются одними из немногих, кто поддерживает команду до конца».
ИСТОЧНИК KP.RU