2019-10-14T03:47:25+03:00
Спорт

«Красный Яр» в десятый раз завоевал Кубок России по регби

Играли с извечным соперником, командой «Енисей-СТМ», причем, на его поле
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото с официального сайта клуба "Красный Яр".Фото с официального сайта клуба "Красный Яр".
Изменить размер текста:

Регбисты «Красного Яра» играли в финалах Кубков СССР и России 12 раз и 9 раз становились победителями.

«Енисей-СТМ» в финал выходил 14 раз, 6 раз побеждал.

Красноярские команды встречались в финале 6 раз, и всегда выигрывал «Красный Яр».

И в этом году статистика не изменилась.

К концу первого тайма преимуществом завладели игроки «Енисея-СТМ». И к перерыву правобережная команда вела в счете – 14:9.

Но во втором тайме «Красному Яру» удалось переломить ход игры и в итоге одержать победу – 19:17.

Ключевым моментом матча стало удаление капитана «Енисей-СТМ» до конца матча. Соперник этим воспользовался.

«Очень приятно было наблюдать салют в честь "Красного Яра" на стадионе "Авангард"! Вот бы также и в чемпионате России!», - такими словами подлвели итог матча на официальном сайте клуба «Красный Яр».

Главный тренер «Красного Яра» Игорь Николайчук поблагодарил за игру команду, судей и болельщиков:

«Благодарен всем сборникам, вернувшимся из Японии. Ребята находились в таком плотном режиме на Кубке мира и практически с самолёта вышли на поле. У нашей команды была достаточно короткая лавка. Могу сказать спасибо всем, кто помог нам в нелегкое время. Не считаю, что мы тяжело играли, ведь не стоит забывать, что игры против «Енисея» всегда получаются трудными. На нас никто не ставил, но ребята справились с задачей. Могу поблагодарить судейскую бригаду, во главе с Коппом. Это один из лучших арбитров России, и сегодня он провёл матч на высшем уровне.

Спасибо болельщикам за поддержку. Они остаются одними из немногих, кто поддерживает команду до конца».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске пройдет фестиваль современного танца «Айседора»
В Красноярске подрядчик провалил ремонт сквера в Октябрьском районе
В Красноярске благоустроили сквер Космонавтов
У красноярцев есть шанс устроиться на работу с зарплатой в 100 тысяч рублей
В Красноярске появилась группа взаимопомощи для женщин с онкологией
В Красноярске владелец полуразвалившегося дома требует за него 10 миллионов рублей
В Хакасии судебный пристав не дал сбежать должнице и этим спас ей жизнь
В Красноярском крае гражданин из любопытства сжег 15 тонна сена
Красноярцам показали малыша колобуса
За падение в автобусе жительница Хакасии высудила у перевозчика 6 миллионов рублей
В Красноярском крае черные лесорубы ответят за вырубку 25 сосен
«Тут собаки и кошка-охотница»: в Красноярске на одном из заводов нашли породистого голубя
В Красноярске полиция обнаружила на автовокзале потерявшегося в Академгородке ребенка
Житель Лесосибирска перевел на номер платежной системы мошенников 130 тысяч рублей
Женщина с ребенком в машине врезалась в столб на Чайковского и погибла
В Красноярском крае на 1,5 рубля за квадратный метр повысят взносы на капремонт
На Перенсона в Красноярске загорелась элитная высотка: спасены 7 человек
Из-за затопленной улицы дорога в Солнечном стала ледяным месивом
На Взлетке в Красноярске нашли мертвую девушку, выпавшую из окна
В Красноярске в лесу на Цементников обнаружена мертвой пропавшая девушка
В Красноярске начали укладывать прочную ливневку по канадской системе
В Красноярске жильцы аварийного дома на Мечникова боятся быть погребенными под руинами
В Красноярском крае чиновница от архитектуры попала под уголовное дело
В Красноярске водителей начали штрафовать за парковку на остановках
Губернатор Красноярского края: объекты Универсиады готовы вновь принимать спортивные состязания
В Красноярском крае с нового года повысят тарифы на капремонт