«Красный Яр» в десятый раз завоевал Кубок России по регби

СЕГОДНЯ 03:47 2019-10-14T03:47:25+03:00

Играли с извечным соперником, командой «Енисей-СТМ», причем, на его поле

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Регбисты «Красного Яра» играли в финалах Кубков СССР и России 12 раз и 9 раз становились победителями.

«Енисей-СТМ» в финал выходил 14 раз, 6 раз побеждал.

Красноярские команды встречались в финале 6 раз, и всегда выигрывал «Красный Яр».

И в этом году статистика не изменилась.

К концу первого тайма преимуществом завладели игроки «Енисея-СТМ». И к перерыву правобережная команда вела в счете – 14:9.

Но во втором тайме «Красному Яру» удалось переломить ход игры и в итоге одержать победу – 19:17.

Ключевым моментом матча стало удаление капитана «Енисей-СТМ» до конца матча. Соперник этим воспользовался.

«Очень приятно было наблюдать салют в честь "Красного Яра" на стадионе "Авангард"! Вот бы также и в чемпионате России!», - такими словами подлвели итог матча на официальном сайте клуба «Красный Яр».

Главный тренер «Красного Яра» Игорь Николайчук поблагодарил за игру команду, судей и болельщиков:

«Благодарен всем сборникам, вернувшимся из Японии. Ребята находились в таком плотном режиме на Кубке мира и практически с самолёта вышли на поле. У нашей команды была достаточно короткая лавка. Могу сказать спасибо всем, кто помог нам в нелегкое время. Не считаю, что мы тяжело играли, ведь не стоит забывать, что игры против «Енисея» всегда получаются трудными. На нас никто не ставил, но ребята справились с задачей. Могу поблагодарить судейскую бригаду, во главе с Коппом. Это один из лучших арбитров России, и сегодня он провёл матч на высшем уровне.

Спасибо болельщикам за поддержку. Они остаются одними из немногих, кто поддерживает команду до конца».

ИСТОЧНИК KP.RU