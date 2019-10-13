В Красноярске подрядчик провалил ремонт сквера в Октябрьском районе

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-13T15:13:15+03:00

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В Красноярске подрядчик провалил ремонт сквера «Добрый» в Октябрьском районе. В пресс-службе администрации города рассказали, что торжественное открытие сквера на улице Новосибирской, 39 а, состоялось 12 ноября прошлого года. Однако в июне этого года там уже провалилась брусчатка. Выяснилось, что ранее, много лет назад, на этом месте были погреба. Их нужно было засыпать.

В соответствии с условиями контракта подрядчик должен в течение 5 лет устранять все нарушения. То есть привести в сквер рабочих, засыпать яму и снова уложить брусчатку. Однако руководство фирмы отказалось от контракта. Поэтому мэрия подала на него в арбитражный суд, потребовав устранить все дефекты и оплатить штраф за разрыв договоренности в одностороннем порядке. 5 сентября и 1 октября на заседания суда представители фирмы не явились.

К сожалению, но до вынесения судебного решения произвести работы по восстановлению сквера невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU