2019-10-13T12:58:38+03:00
Общество

В Красноярске благоустроили сквер Космонавтов

Там высадили новые деревья и кустарники
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске благоустроили сквер Космонавтов. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске благоустроили сквер Космонавтов. Фото: пресс-служба администрации города
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В Красноярске благоустроили сквер Космонавтов в микрорайоне «Зеленая роща». В минувшую пятницу там высадили 36 деревьев и около 400 кустарников 17 видов. Среди них яблони, рябины, сирень, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Чтобы минимизировать потери и увеличить процент приживаемости растений, специалисты разработали дендроплан. Были выбраны именно те виды, которые хорошо чувствуют себя в городской среде. И выращены они были в местном питомнике.

К слову, в благоустройстве принял участие и глава города Сергей Еремин. Он отметил:

- Радует, что неравнодушные предприниматели района подключились к благоустройству и внесли свой вклад – добавили скверу зелени. Я всегда подчеркиваю, общественные пространства являются продолжением наших квартир. Поэтому мы должны их преображать, наполнять различными событиями, чтобы жители с удовольствием проводили здесь время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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