В Красноярске благоустроили сквер Космонавтов
В Красноярске благоустроили сквер Космонавтов в микрорайоне «Зеленая роща». В минувшую пятницу там высадили 36 деревьев и около 400 кустарников 17 видов. Среди них яблони, рябины, сирень, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Чтобы минимизировать потери и увеличить процент приживаемости растений, специалисты разработали дендроплан. Были выбраны именно те виды, которые хорошо чувствуют себя в городской среде. И выращены они были в местном питомнике.
К слову, в благоустройстве принял участие и глава города Сергей Еремин. Он отметил:
- Радует, что неравнодушные предприниматели района подключились к благоустройству и внесли свой вклад – добавили скверу зелени. Я всегда подчеркиваю, общественные пространства являются продолжением наших квартир. Поэтому мы должны их преображать, наполнять различными событиями, чтобы жители с удовольствием проводили здесь время.
ИСТОЧНИК KP.RU