2019-10-13T12:29:30+03:00
Общество

У красноярцев есть шанс устроиться на работу с зарплатой в 100 тысяч рублей

В службе занятости рассказали, как
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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У красноярцев есть шанс устроиться на работу с зарплатой в 100 тысяч рублейУ красноярцев есть шанс устроиться на работу с зарплатой в 100 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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У жителей Красноярска есть шанс устроиться на работу с зарплатой в 100 тысяч рублей. Нужно только знать, где предлагают такие вакансии. И служба занятости населения поможет в этом.

Там пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск, что наибольшее вознаграждение за труд предлагают на предприятиях добывающего сектора и геологоразведки. Так, в АО «Таймыргеофизика» сотрудники получают до 150 тысяч рублей, в Восточно-Сибирской нефтегазовой компании – до 105 тысяч рублей.

Средний уровень заработной платы для специалистов, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, 56 тысяч рублей, это вторая строчка в перечне высокооплачиваемых видов деятельности. На третьем месте – строительство (средний заработок – 45 тысяч рублей). До 75 тыс. рублей работодатели предлагают начальникам участка ЛЭП, мастерам строительных и монтажных работ, инженерам производственно-технического отдела.

Добавим, что с начала года в центр занятости населения Красноярска поступило более 75,4 тысяч вакансий от 4,5 тысяч работодателей. Две трети предложений работы – для квалифицированных рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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