У красноярцев есть шанс устроиться на работу с зарплатой в 100 тысяч рублей
У жителей Красноярска есть шанс устроиться на работу с зарплатой в 100 тысяч рублей. Нужно только знать, где предлагают такие вакансии. И служба занятости населения поможет в этом.
Там пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск, что наибольшее вознаграждение за труд предлагают на предприятиях добывающего сектора и геологоразведки. Так, в АО «Таймыргеофизика» сотрудники получают до 150 тысяч рублей, в Восточно-Сибирской нефтегазовой компании – до 105 тысяч рублей.
Средний уровень заработной платы для специалистов, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, 56 тысяч рублей, это вторая строчка в перечне высокооплачиваемых видов деятельности. На третьем месте – строительство (средний заработок – 45 тысяч рублей). До 75 тыс. рублей работодатели предлагают начальникам участка ЛЭП, мастерам строительных и монтажных работ, инженерам производственно-технического отдела.
Добавим, что с начала года в центр занятости населения Красноярска поступило более 75,4 тысяч вакансий от 4,5 тысяч работодателей. Две трети предложений работы – для квалифицированных рабочих.
ИСТОЧНИК KP.RU