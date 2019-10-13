В Красноярске владелец полуразвалившегося дома требует за него 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-13T10:59:47+03:00

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В Красноярске владелец полуразвалившегося дома требует компенсации за свою недвижимость в размере почти 10 миллионов рублей. Скандал пока находится в тихой стадии, но чем он завершится – вот вопрос.

Немного предыстории. Когда строительная фирма «Красноярскстрой» собралась возвести на Калинина, 18 новую многоэтажку, у владельцев частных домов выкупили их участки. На предложенную цену согласились все, кроме одного мужчины. Он живет вместе с матерью в старом домишке: площадь – 24 квадрата, земельный участок – 4 сотки. От предложения в виде двух квартир, 1 и 3-комнатной, мужчина отказался и поставил свои условия.

Директор строительной фирмы Виктор Никитюк прокомментировал ТВК-Красноярск:

- Мне предыдущие суммы были запредельные, я не знал даже таких цен нигде. Это можно только в Москве за такие цены купить площадь. Я, естественно, это сумму не признаю, и я отказываюсь ее выплачивать за то, чтобы он съезжал с этой территории.

Тем временем жильцы новостройки, которые уже заселились в новые квартиры, недовольны таким соседством – ведь частный дом стоит в аккурат посреди двора и занимает солидную территорию, которую можно использовать как детскую площадку или как автостоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU