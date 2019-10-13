2019-10-13T08:52:04+03:00
Происшествия

В Красноярском крае гражданин из любопытства сжег 15 тонна сена

Его осудили и заставили выплатить ущерб
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае гражданин из любопытства сжег 15 тонна сенаВ Красноярском крае гражданин из любопытства сжег 15 тонна сенаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Назаровском районе гражданин сжег 15 тонн сена. Это случилось минувшей весной. 41-летний местный житель находился в состоянии глубокого алкогольного опьянения, когда решил поджечь зарод сена, принадлежащий его соседу. Пожар получился сильным, огонь было видно издалека.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий пиромана быстро нашли. Полицейским на допросе он пояснил свою хулиганскую выходку так: из любопытства – хотел посмотреть, как быстро приедут пожарные.

В результате соседу был нанесен ущерб в размере 45 тысяч рублей. Разумеется, весь ущерб придется компенсировать до копейки. Кроме того, на мужчину (кстати, ранее он уже был судим) завели уголовное дело за умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений. Ему дали 2 года условно. Как говорится, на свободе – до первого замечания, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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