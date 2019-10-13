2019-10-13T08:21:16+03:00
Дом. Семья

Красноярцам показали малыша колобуса

Маленький проказник целые дни проводит в играх
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам показали малыша колобуса. Фото и видео: парк флоры и фауны "Роев ручей"Красноярцам показали малыша колобуса. Фото и видео: парк флоры и фауны "Роев ручей"
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Красноярцам показали видео малыша колобуса. Для тех, кто хочет, но не находит времени посетить парк флоры и фауны «Роев ручей» - пара видеороликов с проказником-непоседой. Малыша восточных колобусов назвали Мартином. Раньше его шерстка была снежно-белого цвета, а сейчас окрас изменился и от взрослых он отличается только размерами, рассказали специалисты зоопарка.

Красноярцам показали малыша колобуса.

Мартин дни напролет только и делает, что играет. Может поскакать на голове своего грозного папы, а покачаться на мамином хвосте – запросто. Перед этим малышом тает даже суровый отец, который может делать очень грозный вид и рычать, как трактор.

Специально для этих симпатичных приматов клетку вольер оборудовали всем необходимым: веревки и деревянные бревна имитируют лес, в котором они обычно живут в дикой природе.

Кстати, колобусы едят растительную пищу – листья, вареную картошку и морковь, рис, свежие огурцы и помидоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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