Красноярцам показали малыша колобуса
Красноярцам показали видео малыша колобуса. Для тех, кто хочет, но не находит времени посетить парк флоры и фауны «Роев ручей» - пара видеороликов с проказником-непоседой. Малыша восточных колобусов назвали Мартином. Раньше его шерстка была снежно-белого цвета, а сейчас окрас изменился и от взрослых он отличается только размерами, рассказали специалисты зоопарка.
Красноярцам показали малыша колобуса.
Мартин дни напролет только и делает, что играет. Может поскакать на голове своего грозного папы, а покачаться на мамином хвосте – запросто. Перед этим малышом тает даже суровый отец, который может делать очень грозный вид и рычать, как трактор.
Специально для этих симпатичных приматов клетку вольер оборудовали всем необходимым: веревки и деревянные бревна имитируют лес, в котором они обычно живут в дикой природе.
Кстати, колобусы едят растительную пищу – листья, вареную картошку и морковь, рис, свежие огурцы и помидоры.
ИСТОЧНИК KP.RU