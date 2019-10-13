За падение в автобусе жительница Хакасии высудила у перевозчика 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:37 2019-10-13T07:37:32+03:00

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За падение в автобусе жительница Абакана высудила у перевозчика 6 миллионов. В пресс-службе хакасской прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности этого дела, которое можно назвать прецедентом для республики.

Несколько месяцев назад женщина ехала на работу в городском маршрутном автобусе. Неожиданно водитель резко затормозил, женщина упала и поранилась. Получила травму средней степени тяжести. Однако в результате это привело к инвалидности с потерей работы. Пострадавшая обратилась к перевозчику с требованием возместить ей затраты на лечение и моральный ущерб, но ее проигнорировали. Тогда она подала иск в суд. И вот какой результат.

Абаканский городской суд удовлетворил иск пострадавшего пассажира, с пассажироперевозчика взыскано 2 миллиона рублей в счет возмещения причиненного вреда здоровью, а также неустойка в размере 2 миллионов рублей за нарушение срока выплаты. И еще дополнительно взыскан в пользу пострадавшей штраф в размере 2 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU