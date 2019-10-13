В Красноярском крае черные лесорубы ответят за вырубку 25 сосен
В Енисейском районе задержаны черные лесорубы – за уничтожение леса. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в пресс-службе полиции, они осуществили незаконную вырубку 25 сосен. Объем срубленной древесины составил 78 кубических метров. Таким образом ущерб, который они нанесли государственному лесному фонду, равен 780 тысячам рублей.
Мужчинам 40 и 41 год, оба местные жители. Ранее в поле зрения полиции не попадали. На них завели уголовное дело по ч.3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
В настоящее время один из подозреваемых находится под стражей, а второй – под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU