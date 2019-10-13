2019-10-13T07:04:48+03:00
Происшествия

В Красноярском крае черные лесорубы ответят за вырубку 25 сосен

Им грозит до 7 лет лишения свободы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае черные лесорубы ответят за вырубку 25 сосен. Фото: пресс-служба полицииВ Красноярском крае черные лесорубы ответят за вырубку 25 сосен. Фото: пресс-служба полиции
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В Енисейском районе задержаны черные лесорубы – за уничтожение леса. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в пресс-службе полиции, они осуществили незаконную вырубку 25 сосен. Объем срубленной древесины составил 78 кубических метров. Таким образом ущерб, который они нанесли государственному лесному фонду, равен 780 тысячам рублей.

Мужчинам 40 и 41 год, оба местные жители. Ранее в поле зрения полиции не попадали. На них завели уголовное дело по ч.3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В настоящее время один из подозреваемых находится под стражей, а второй – под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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