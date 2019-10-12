2019-10-12T15:03:35+03:00
Дом. Семья

«Тут собаки и кошка-охотница»: в Красноярске на одном из заводов нашли породистого голубя

Ручная птица с кольцом на лапке отказывается улетать
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Тут собаки и кошка-охотница»: в Красноярске на одном из заводов обнаружили породистого голубя Фото: Милада Сабирова«Тут собаки и кошка-охотница»: в Красноярске на одном из заводов обнаружили породистого голубя Фото: Милада Сабирова
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На одном из заводов на Пограничников обнаружили редкого ручного голубя. Красивая птица с кольцом на лапке прибилась к людиям и наотрез отказалась улетать. Легко дается в руки, совсем не боится. По всему видно, что птица пропала с какой-то частной голубятни.

- Он чистый, толстенький и вроде бы совершенно здоров, не травмировпн. На работу к мужу прибился и не улетает, - рассказала Комсомольской правде-Красноярск Милада Сабирова, автор поста в соцсетях. - Не знаем, что теперь делать с ним. Тут собаки и кошка-охотница. Пока закрыли его в цеху, дали воды и зерна.

Переночевать голубю есть где, однако что с ним дальше будет - не понятно. Нашедшие птицу надеются, что хозяин отзовется и заберет его домой. Как птица попала на завод - тоже не известно, ведь обычно обученные голуби не теряют ориентира и всегда находят хозяина, преодолевая для этого гигантские расстояния. Не даром раньше таких птиц использовали для почтовой связи.

Если вы узнали птицу или знаете ее хозяина, свяжитесь с редакцией по тел.: 8(391) 206-96-52 или через страницу КП-Красноярск ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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