2019-10-12T14:43:33+03:00
Общество

В Красноярске полиция обнаружила на автовокзале потерявшегося в Академгородке ребенка

Мальчика нашли очень быстро
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске полиция обнаружила на автовокзале потерявшегося в Академгородке ребенка Фото: соцсетиВ Красноярске полиция обнаружила на автовокзале потерявшегося в Академгородке ребенка Фото: соцсети
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В субботу, 12 октября, в Красноярске потерялся ребенок, сын сотрудницы телекомпании ТВК. Об исчезновении сообщила сама женщина в соцсетях, пояснив, что пропал мальчик в Академгородке.

- У меня потерялся ребенок сегодня днем, с 14.00 до 16.30 в районе Академгородка, либо Удачного, - написала женщина в соцсетях. - Одет в темную удлиненную куртку с капюшоном, отороченным мехом,H&M и в черный зимний полукомбенезон на лямках, серую шапку с цифрами 1269, на ногах - черные зимние ботинки с желтыми вставками.

И, спасибо великой силе соцсетей, буквально через полчаса после поста матери парень нашелся. Обнаружили его полицейские в другой части города, на автовокзале. Куда собрался, и как вообще туда попал, - сейчас выясняют органы ПДН и мать мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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