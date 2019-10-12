2019-10-12T12:57:02+03:00
Происшествия

Житель Лесосибирска перевел на номер платежной системы мошенников 130 тысяч рублей

Думал, ему помогает служба безопасности банка
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Житель Лесосибирска лишился 130 000 рублейЖитель Лесосибирска лишился 130 000 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель Лесосибирска попал в лапы мошенников, поверив, что ему помогает служба безопасности банка. На номер платежной системы, принадлежащий аферистам, он перевел 130 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. А началось все, как и обчно с СМС. Сообщение поступило с неизвестного номера. Лесосибирец перезвонил, и мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сказал ему, что в отношении его банковской карты замечена подозрительная активность. Дальше - как по писанному. Чтобы сохранить деньги, надо пойти к банкомату снять их и отправить на такой-то номер.

- Полицейскими установлено, что по указанию мошенников мужчина снял несколькими операциями со своей банковской карты более 130 тысяч рублей, а затем перевел все имеющиеся деньги на указанный злоумышленниками номер электронной платежной системы. После этого с ним перестали выходить на связь. Подозревая, что его обманули, мужчина обратился с заявлением в дежурную часть полиции, - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина с ребенком в машине врезалась в столб на Чайковского и погибла
В Красноярском крае на 1,5 рубля за квадратный метр повысят взносы на капремонт
На Перенсона в Красноярске загорелась элитная высотка: спасены 7 человек
Из-за затопленной улицы дорога в Солнечном стала ледяным месивом
На Взлетке в Красноярске нашли мертвую девушку, выпавшую из окна
В Красноярске в лесу на Цементников обнаружена мертвой пропавшая девушка
В Красноярске начали укладывать прочную ливневку по канадской системе
В Красноярске жильцы аварийного дома на Мечникова боятся быть погребенными под руинами
В Красноярском крае чиновница от архитектуры попала под уголовное дело
В Красноярске водителей начали штрафовать за парковку на остановках
Губернатор Красноярского края: объекты Универсиады готовы вновь принимать спортивные состязания
В Красноярском крае с нового года повысят тарифы на капремонт