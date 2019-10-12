Житель Лесосибирска перевел на номер платежной системы мошенников 130 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-12T12:57:02+03:00

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Житель Лесосибирска попал в лапы мошенников, поверив, что ему помогает служба безопасности банка. На номер платежной системы, принадлежащий аферистам, он перевел 130 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. А началось все, как и обчно с СМС. Сообщение поступило с неизвестного номера. Лесосибирец перезвонил, и мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сказал ему, что в отношении его банковской карты замечена подозрительная активность. Дальше - как по писанному. Чтобы сохранить деньги, надо пойти к банкомату снять их и отправить на такой-то номер.

- Полицейскими установлено, что по указанию мошенников мужчина снял несколькими операциями со своей банковской карты более 130 тысяч рублей, а затем перевел все имеющиеся деньги на указанный злоумышленниками номер электронной платежной системы. После этого с ним перестали выходить на связь. Подозревая, что его обманули, мужчина обратился с заявлением в дежурную часть полиции, - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU