Женщина с ребенком в машине врезалась в столб на Чайковского и погибла

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-12T11:21:18+03:00

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В Красноярске на Чайковского случилось ДТП - 37-летняя женщина зарулем КIA не справилась с управлением и на скорости влетела в столб. Судя по кадрам из соцсетей, скорость у машины была приличная. Как сообщили в ГИБДД, в машине в момент аварии находилась сама водитель и ребенок. В результате ДТП женщина скончалась на месте аварии. Ребенок выжил, его госпитализировали с различными травмами. Теперь о нем заботятся медики.

Очевидцы аварии предполагают, что женщине могло стать плохо за рулем, поэтому она и не удержала машину на трассе. Это не исключено. По снимкам видно, что корпус автомобиля почти не пострадал, однако передняя часть иномарки полностью вдавлена. Также высказывается версия, что женщина могла погибнуть от подушки безопасности. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД и криминалисты. Все обстоятельства случившегося еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU