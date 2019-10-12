В Красноярском крае на 1,5 рубля за квадратный метр повысят взносы на капремонт

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-12T11:00:51+03:00

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Власти Красноярского края повышают взносы на капремонт. С о следующего года плата увеличится на 1,07 - 1,49 рубля за квадратный метр - в зависимости от территории, количества этажей в доме и наличия лифта. Новые платежки жители региона получат уже в будущем феврале. Об этом заявил замминистра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Гаврилов. Причиной роста платы называют поправки в Жилищный кодекс. Помимо этого в планах в ближайшие три года замена 3,5 тысяч лифтов, которые выработали свой ресурс.

- Также начинается работа по замене систем внутридомового газового оборудования, этот вид работ мы будем выполнять впервые, - рассказал Евгений Гаврилов. - Добавлю, что в настоящее время финансовое обеспечение региональной программы капитального ремонта составляет 57 процентов. Новый размер взноса сократит существующий разрыв между минимальным и необходимым взносами для реализации программы и позволит обеспечить безопасные и комфортные условия проживания.

В ближайшие два года в крае планируют провести капремонт в 2 438 домах. 7 миллиардов рублей уйдет только на замену тех самых 3,5 тысяч лифтов. Всего в регионе поменять нужно 8 тысяч подъемников в домах. Весь объем работ в этом направлении планируют выполнить до 2036 года.

ИСТОЧНИК KP.RU