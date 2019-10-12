На Взлетке в Красноярске нашлю мертвую девушку, выпавшую из окна

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-12T08:55:02+03:00

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На Взлетке в Красноярске обнаружили тело девушки. Она разбилась, выпав из окна одной из многоэтажек. В ГУ МВД по Красноярскому краю подтвердили факт случившегося, добавив, что в данный момент идет доследственная проверка происшествия.

Есть версия, что девушка находилась в гостях у мужчины в одной из квартир. Является ли она представительницей древнейшей профессии - пока не понятно. Известно, что в квартире весело проводили время, распивая спиртные напитки. В какой-то момент девушка решила уйти, однако дверь была заперта. В итоге, она воспользовалась окном. В момент гибели находилась в состоянии алкогольного опьянения. О мужчине пока ничего дополнительно не сообщается. Удерживал ли жилец квартиры девушку - теперь выясняет полиция. Вопрос о возбуждении уголовного дела решится по результатам доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU