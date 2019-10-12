В Красноярске в лесу на Цементников обнаружена мертвой пропавшая девушка

СЕГОДНЯ 08:18 2019-10-12T08:18:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В лесном массиве на Цементников в Красноярске найдено тело мертвой девушки. Нашли ее накануне. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, на теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Личность погибшей пока не установлена, подчеркнули в полиции.

— Сейчас по данному факту проводится проверка, в ходе которой установят личность и причину смерти погибшей, - прокомментировали в полиции.

Добавим, что в соцсетях распространяется информация, что погибшая - та самя девушка, что некоторое время назад, 8 октября, пропала в районе Водников после ссоры с молодым человеком, указав примерно район, где ее следует искать. 21-летнюю жительницу Красноярска активно искали почти неделю именно в лесном массиве на правобережье. Процедуры опознания еще не было. После нее уже точно станет понятно, ее ли обнаружили поисковики.

ИСТОЧНИК KP.RU