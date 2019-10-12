В Красноярске начали укладывать прочную ливневку по канадской системе

СЕГОДНЯ 06:18 2019-10-12T06:21:50+03:00

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Это первая подобная ливневпя канализация в городе, говорят в администрации Красноярска. Более прочная, лоток строят по каналской системе. Появится она в переулке Медицинский, коммунальщики уже полным ходом ведут работы.

В мэрии говорят, что в устройстве лотка здесь из-за рельефа имеются сложности - грунт подвижный, пространства для ливневки немного. Поэтому и решено было опробовать новую для Красноярска, канадскую систему. Ведь в таких условиях обычный лоток быстро выходит из строя,а значит, начинаются засоры и, как следствие, подтопления во время дождей или сезонного таяния снега.

Что касается самого лотка, то его специалисты САТП изготовили сами. Он полностью монолитный. Подобные лотки в ходу в США и Канаде. В Красноярске такая технология применяется впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU