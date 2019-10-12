2019-10-12T06:21:50+03:00
Общество

В Красноярске начали укладывать прочную ливневку по канадской системе

Первый лоток появился в переулке Медицинский
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске начали укладывать упрочную ливневку по канадской системе Фото: администрация КрасноярскаВ Красноярске начали укладывать упрочную ливневку по канадской системе Фото: администрация Красноярска
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Это первая подобная ливневпя канализация в городе, говорят в администрации Красноярска. Более прочная, лоток строят по каналской системе. Появится она в переулке Медицинский, коммунальщики уже полным ходом ведут работы.

В мэрии говорят, что в устройстве лотка здесь из-за рельефа имеются сложности - грунт подвижный, пространства для ливневки немного. Поэтому и решено было опробовать новую для Красноярска, канадскую систему. Ведь в таких условиях обычный лоток быстро выходит из строя,а значит, начинаются засоры и, как следствие, подтопления во время дождей или сезонного таяния снега.

Что касается самого лотка, то его специалисты САТП изготовили сами. Он полностью монолитный. Подобные лотки в ходу в США и Канаде. В Красноярске такая технология применяется впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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