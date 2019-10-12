В Красноярске жильцы аварийного дома на Мечникова боятся быть погребенными под руинами
Рухлядь - пожалуй, самое подходящее слово для дома на Мечникова, 46 в Красноярске. Здание было признано аварийным еще в 2016 году, пишет на своей странице в соцсети депутат горсовета Роман Рыбаков. На дворе 2019-й, а люди в доме до сих пор живут и ежедневно боятся быть погребенными под его руинами. Дом едва стоит: на фасаде трещины, которые кое-как пытаются замазывать, в подъездах и квартирах - запах плесени.
Жильцы боятся быть погребенными под руинами Фото: Роман Рыбаков
- Там даже падал потолок, - рассказывает депутат со слов мужчины, который пожаловался на состояние строения. - Мужчина даже опасается привозить ребенка в гости к бабушке, которая живет в аварийном доме.
Рыбаков уже готовит запрос в органы по поводу расселения дома, в котором, по мнению депутата, находиться небезопасно. Добавим, что построен дом еще в 1948 году и, конечно, за эти годы физически износился.
ИСТОЧНИК KP.RU