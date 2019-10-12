В Красноярском крае чиновница от архитектуры попала под уголовное дело

СЕГОДНЯ 04:26 2019-10-12T04:26:30+03:00

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Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Минусинского района попала под уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. 59-летнюю женщину заподозрили в превышении должностях полномочий.

В следствии считают, что еще в 2017 году чиновница поручила подчиненному составить градостроительный план участка без указания здания, которое там уже находилось. Сотрудник составил чертеж, это дало возможность предпринимателям провести незаконную сделку. Известно, что предприниматели из ООО "Заря" получили от подозреваемой разрешение на строительство на участке здания, которое по факту там уже существовало. На это, как и полагается, компании выделили субсидию в 2,6 миллиона рублей. Таким образом, деньги предприниматели получили необоснованно.

Известно, что чиновница вину полностью признала и в содеянном якобы раскаялась. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU